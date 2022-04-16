Altay Bayındır: Bu saatten sonra her maç final niteliğinde

"Maçlara iyi konsantre oluyorum"

"Maç kaybettikten sonra bir şeyleri hesaplamanın bir anlamı yok"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, Göztepe karşısında kazandıkları için çok mutlu olduklarını, bu saatten sonra her maçın final niteliğinde olduğunu söyledi.

Altay son olarak taraftarlarıyla bir bütün olmanın farklı bir duygu ve hissiyat olduğunu söyleyerek, "Camiamız hep birlikte bütün olduğu zaman birçok şeyi aşıp birçok şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Onlar da sağ olsun kaç maçtır bize sonuna kadar destek veriyorlar, gol yediğimizde de, attığımızda da... Ne olursa olsun. İnşallah bu bütünlüğümüz, bu birliğimiz, sezon sonuna kadar devam eder" diyerek sözlerini noktaladı.