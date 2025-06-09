Altay Başkanı Yüksel Gürüz'den Mustafa Denizli'ye Destek

3'üncü Lig'e düşen Altay'ın yeni başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, sosyal medya üzerinden kulübün efsane futbolcusu Mustafa Denizli'ye yapılan eleştirilere yanıt verdi. ' Mustafa Denizli bir Altay markasıdır' diyen Başkan Gürüz, "Sevmeseniz de saymanızı dilerim. Altay marka futbolcularını yıpratmak bize hiçbir şey kazandırmaz. Futbolculuğunu çoğunuz hatırlamaz. Bu yılların futbolcusu olsaydı paha biçilemezdi" yorumu yaptı.

Teknik adam olarak 2021'de Süper Lig'e çıkardığı Altay'ın bir sonraki sezon küme düşmesiyle tepkileri üzerine çeken Mustafa Denizli hakkında Yüksel Gürüz şöyle konuştu:

"Hataları olabilir. Ama asla Altay'a zarar verme kasti olamaz. Hatası üst üste gelen onca mağlubiyet sonrası kan değişikliğini kendisinin istememiş olması. Gidişatı sezecek en yetkin kişi olarak takıma pozitif katkı yapacak birini yerine önermeli ve çekilmeliydi."

'BÜYÜK MUSTAFA ALACAĞINI BAĞIŞLAYACAKTIR'

Sosyal medyadaki bazı taraftar sayfaları Mustafa Denizli'nin alacaklarını kulübe hibe etmesini istedi. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, taraftarın bu çağrısı üzerine, "Mustafa Denizli, Altay'dan ciddi bir alacağı olmasına rağmen konsorsiyuma kendi cebinden katkı veren Altay'ın Büyük Mustafa'sıdır. Ben eminim bu zor günlerde alacağı parayı da bağışlatacaktır" dedi.

Yüksel Gürüz şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Denizli'nin Altay aşkı olmasaydı hangi paraya görev kabul ederdi. Geldiğinde yere göğe sığdıramayanlar şimdi çok ayıp ediyorlar. Başkanların hainliğini, teknik direktöre yüklemek hatalı bir çıkarım. Başarı önemli ama iyi niyeti yok saymak bence nankörlük. Mustafa ağabey saygımızı hak ediyor. Altay'ın değerlerindendir."