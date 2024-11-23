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Alperen Şengün'ü Yetiştiren Antrenör Salim Taslı: 'Giresun Basketbol Şehri'

Alperen Şengün'ü Yetiştiren Antrenör Salim Taslı: 'Giresun Basketbol Şehri'
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NBA'de forma giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün'ü yetiştiren antrenör Salim Taslı, genç yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Taslı, basketbola geç yaşta başladığı için gençleri erken yaşta spora yönlendiriyor ve Giresun'un potansiyelini vurguluyor.

Nba'de forma giyen başarılı Türk oyuncu Alperen Şengün'ü basketbola kazandıran antrenör Salim Taslı, yeni yetenekler keşfedebilmek için mesleğini sürdürüyor.

Farklı kulüplerde basketbol oynayan ve 1997'de antrenörlüğe başlayan Taslı'nın basketbola kazandırdığı başarılı sporcular arasında NBA ekibi Houston Rockets'in Türk oyuncusu Alperen Şengün dikkati çekiyor.

Tecrübeli antrenör, milli basketbolcunun babası ile aldıkları karar sonucunda 8 yaşındayken çalıştırmaya başladığı Alperen'e, 2010-2014 yılları arasında eğitim verdi.

Sonraki süreçte Banvit ve Beşiktaş'ta oynadıktan sonra Houston Rockets'e transfer olan milli basketbolcunun başarısı, Taslı'ya da büyük gurur yaşattı.

Salim Taslı, AA muhabirine, basketbola geç yaşta başlaması dolayısıyla istediği başarıya ulaşamadığını söyledi.

Gençlerin kendi durumuna düşmemesi için çalıştığını ifade eden Taslı, "Ben basketbola 17 yaşımda başladım ve şut atmasını, turnike almasını bilmiyordum. O yüzden gençleri çok erken basketbola başlatıp bir an önce öğrenmelerini sağlamaya çalışıyorum. Bir Alperen Şengün örneği var, 8 yaşında basketbola başlaması gibi." dedi.

Taslı, basketbolun hayatındaki önemini vurgulayarak, "Salona gelmediğim gün olmuyor. Evde de basketbol devam ediyor bir şekilde. Çünkü saat 03.00'te uyanıp Alperen Şengün'ün maçlarını izliyorum. Basketbolla yatıp basketbolla kalkıyorum denilebilir." diye konuştu.

"Giresun, NBA'de oyuncusu olan bir şehir"

Giresun'da basketbolun ilgi gördüğünü aktaran 59 yaşındaki Taslı, şunları kaydetti:

"Geçmişte FİSKOBİRLİK'in kadın basketbol takımı vardı, inanılmaz bir seyirci potansiyeline sahipti. Yeşil Giresun Belediyespor örneği var, Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden erkek basketbol takımıydı. Yani Giresun gerçekten hem seyirci anlamında hem de gençler anlamında çok yetenekli bir il. Bunun örnekleri Alperen Şengün, Emircan Külekçi, Mehmet Salih Şenel, Kuzey Uras Ağu. Bunlar milli takım kamplarına gitmiş genç oyuncular. Yine milli takım kampına giden antrenörümüz Abdullah Mert Erdemir var. Yani Giresun, NBA'de oyuncusu olup milli takımlara oyuncu gönderen bir şehir, bir basketbol şehri."

Taslı, 8 yaşından itibaren çocuklara eğitim verdiklerini anlatarak, "Kız ve erkek basketbol çalışmaları oluyor. Bazıları liseyi bitirene kadar bizimle çalışıyorlar. Yetenekli olanlar, öğrenenler dönem dönem basketbol takımlarımızda oynuyorlar. Bu sene erkek takımındaki bazı oyuncuları Trabzonspor'un genç takımlarına verdik." ifadelerini kullandı.

"Alperen Şengün, Giresun'un 28 numarasını taşıyor"

Alperen Şengün ile gurur duyduklarını ifade eden Taslı, "Alperen Şengün, Giresun'dan çıkmış ve şu anda dünya basketboluna damgasını vuruyor. Alperen Şengün, Giresun'un 28 numarasını taşıyor. İçimizde büyük bir gurur var, mutluyuz. Aynı zamanda kendisi çok vefakar. Hiçbir zaman bizi unutmayacak. Antrenmanını yazın geldiğinde burada yapar. Bizlerle beraber, ayrılmaz bir parçamız." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli antrenör, gençlere Şengün'ü örnek gösterdiğini anlatarak, "Elimizde onun özelliğine sahip oyuncular belki yok ama yetenekli oyuncular var, onlara öğretmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda neden olmasın? Belki bir yetenek elimize geçer diye aynı mantıkla çalışıyoruz. Bir Alperen daha yetişecek gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
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