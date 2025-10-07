Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu

Nba ekibi Houston Rockets forması giyen genç yıldız, üç yıldır birlikte olduğu ABD'li model sevgilisiyle İtalya'da romantik bir tatil yapıyor. Çiftin birlikte paylaştığı tatil kareleri, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

EUROBASKET SONRASI AŞK DOLU KAÇAMAK

A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025'te finale kadar yükselip ikinci olduğu turnuvada Şengün, performansıyla adından söz ettirmişti.

Turnuva boyunca sevgilisi Hannah Cherry'yi yanından ayırmayan yıldız basketbolcu, bu kez parkelerin ardından aşk dolu bir İtalya kaçamağıyla gündeme geldi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Alperen Şengün'ün sevgilisiyle paylaştığı fotoğraflar kısa sürede viral oldu. Çiftin özellikle dudak dudağa pozları, takipçileri tarafından "aşkın en doğal hali" ve "yılın en romantik çifti" yorumlarıyla karşılandı. Şengün'ün tatil gönderileri, kısa sürede hem Türk hem de ABD basınında en çok konuşulan paylaşımlar arasına girdi.

İşte romantik tatilden kareler;