Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıktı. Finalde Almanya ile karşılaşacak olan milli takımın yıldızı Alperen Şengün, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Ercan'a Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alıcam dedim, sözümü tutucam kardeşim sana en pahalı Rolex'i alacağım" dedi.
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu. Milli basketbolcu Ercan Osmani, 28 sayı ve 6 ribaund ile maça damgasını vurdu.
ERCAN OSMANİ MAÇA DAMGA VURDU
12 Dev Adam bir kez daha tarih yazdı. 24 sene sonra EuroBasket'te finale çıkmayı başaran takımımızda Ercan Osmani performansıyla fark yarattı. Alperen Şengün'ün asistleriyle ödüllendirdiği Ercan Osmani, maçın oyuncusu ödülünü de aldı. Hem savunmada hem de hücumda gücünü konuşturan Ercan Osmani, Yunanistan'ın adeta kabusu oldu. Maç sonunda Alperen de kendisine hediye alacağını söyledi.
"ONA EN İYİ ROLEX'İ ALACAĞIM"
Alperen, "Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı" dedi.