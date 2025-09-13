Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68 mağlup eden Türkiye, finalde Almanya'nın rakibi oldu. Milli basketbolcu Ercan Osmani, 28 sayı ve 6 ribaund ile maça damgasını vurdu.

ERCAN OSMANİ MAÇA DAMGA VURDU

12 Dev Adam bir kez daha tarih yazdı. 24 sene sonra EuroBasket'te finale çıkmayı başaran takımımızda Ercan Osmani performansıyla fark yarattı. Alperen Şengün'ün asistleriyle ödüllendirdiği Ercan Osmani, maçın oyuncusu ödülünü de aldı. Hem savunmada hem de hücumda gücünü konuşturan Ercan Osmani, Yunanistan'ın adeta kabusu oldu. Maç sonunda Alperen de kendisine hediye alacağını söyledi.

"ONA EN İYİ ROLEX'İ ALACAĞIM"

Alperen, "Ercan'a 'Giannis'i 20'nin altında tutarsan sana Rolex alacağım' dedim. Sözümü tutacağım. Ona en iyi Rolex'i alacağım. Kardeşim elinden geleni yaptı" dedi.