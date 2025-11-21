Alper Kınar: Türkiye Romanya'ya karşı avantajlı ancak karşılaşma kolay olmayacak

"LUCESCU'NUN BİLGİSİ ROMANYA'YA TAKTİK AVANTAJ SAĞLAYABİLİR"

Alper Kınar, Romanya'nın başındaki Mircea Lucescu'nun Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim olduğuna dikkat çekerek karşılaşmanın taktik savaşına sahne olacağını belirtti. Lucescu'nun Türkiye'de uzun süre görev yapmış olmasının Romanya'ya analiz ve hazırlık anlamında avantaj sağlayabileceğini söyleyen Kınar, bu nedenle maçın kesinlikle kolay olmayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZDE 60 ORANINDA DAHA AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR"

Kınar, genel kadro kalitesi ve sürdürülebilir oyun yapısı açısından Türkiye'nin Romanya'ya kıyasla daha güçlü olduğunu belirterek milli takımın yüzde 60 oranında avantajlı olduğunun altını çizdi. Olası rakipler arasında Slovakya'nın Türkiye için daha uygun bir eşleşme olduğunu dile getiren spor yazarı, doğru oyun planı ve mental hazırlıkla milli takımın play-off sürecini başarıyla geçebileceğini ifade etti.