Alper Kınar: Türkiye Romanya'ya karşı avantajlı ancak karşılaşma kolay olmayacak

Alper Kınar: Türkiye Romanya'ya karşı avantajlı ancak karşılaşma kolay olmayacak
Spor yazarı Alper Kınar, Türkiye'nin play-off rakibi Romanya'yı Haberler.com ekranlarında değerlendirerek karşılaşmanın kolay olmayacağını ancak milli takımın yüzde 60 oranında daha avantajlı olduğunu söyledi. Lucescu'nun Türk futbolunu yakından tanımasının Romanya'ya taktiksel katkı sağlayacağını belirten Kınar, Slovakya'nın Türkiye için daha uygun bir rakip olacağını ifade etti.

"LUCESCU'NUN BİLGİSİ ROMANYA'YA TAKTİK AVANTAJ SAĞLAYABİLİR"

Alper Kınar, Romanya'nın başındaki Mircea Lucescu'nun Türk futbolunu yakından tanıyan bir isim olduğuna dikkat çekerek karşılaşmanın taktik savaşına sahne olacağını belirtti. Lucescu'nun Türkiye'de uzun süre görev yapmış olmasının Romanya'ya analiz ve hazırlık anlamında avantaj sağlayabileceğini söyleyen Kınar, bu nedenle maçın kesinlikle kolay olmayacağını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZDE 60 ORANINDA DAHA AVANTAJLI GÖRÜNÜYOR"

Kınar, genel kadro kalitesi ve sürdürülebilir oyun yapısı açısından Türkiye'nin Romanya'ya kıyasla daha güçlü olduğunu belirterek milli takımın yüzde 60 oranında avantajlı olduğunun altını çizdi. Olası rakipler arasında Slovakya'nın Türkiye için daha uygun bir eşleşme olduğunu dile getiren spor yazarı, doğru oyun planı ve mental hazırlıkla milli takımın play-off sürecini başarıyla geçebileceğini ifade etti.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
