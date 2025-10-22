Haberler

Alper Kınar: Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşması Leroy Sane'nin maçı olabilir

Alper Kınar: Galatasaray-Bodo/Glimt karşılaşması Leroy Sane'nin maçı olabilir
Güncelleme:
Spor yazarı Alper Kınar, Galatasaray – Bodo/Glimt maçı öncesi Haberler.com ekranlarında yaptığı değerlendirmede, "Galatasaray, hem takım oyunuyla hem bireysel performanslarla fark yaratabiliyor" dedi. Kınar, "Gollü bir karşılaşma izleyeceğiz, Leroy Sane maça damga vurabilir" ifadeleriyle dikkat çekti.

"GALATASARAY TAKIM OLARAK GÜÇLÜ AMA BİREYSEL PERFORMANSLAR MAÇA YÖN VERECEK"

Alper Kınar, Galatasaray'ın takım bütünlüğünün yanı sıra oyuncularının bireysel yetenekleriyle fark yarattığını vurguladı. "Galatasaray, takım halindeki performansların yanı sıra kişisel performanslarla da öne çıkabiliyor" diyen Kınar, bu maçta bireysel katkıların belirleyici olacağını söyledi.

İlkay Gündoğan'ın performansını özel olarak değerlendiren Kınar, "İlkay Gündoğan'ın kişisel performansı çok iyi. Oyunun temposunu belirleyen isimlerden biri olacak" dedi. Ayrıca Osimhen'in sahada olmasının Icardi'nin dinlendirilmesi açısından doğru bir karar olduğunu belirterek, "Osimhen varken Icardi'nin oynamaması yerinde olur" ifadelerini kullandı.

"GOLLÜ BİR KARŞILAŞMA OLACAK, LEROY SANE MAÇA DAMGA VURABİLİR"

Karşılaşmanın skor açısından keyifli geçeceğini belirten Alper Kınar, "Gollü bir karşılaşma izleyeceğiz. Galatasaray, hücumda etkili ve üretken bir oyun oynayacaktır" dedi. Saha içindeki kilit isimlere de değinen Kınar, "Bu maç, Leroy Sane'nin maçı olabilir. Oyunun yönünü değiştirecek bir etki yaratabilir" şeklinde konuştu.

Orta sahadaki performanslara dikkat çeken Kınar, "Sahanın en önemli isimleri İlkay ve Torreira olacak. İkisi de oyunun hem savunma hem kurulum aşamasında büyük rol oynayacak" dedi. Spor yazarı, Galatasaray'ın tempolu oyun yapısı sayesinde seyir zevki yüksek bir mücadele izletmesini beklediğini vurguladı.

