Alp Özgen: Domenico Tedesco ilk 60 dakikayı çöpe attı

Alp Özgen: Domenico Tedesco ilk 60 dakikayı çöpe attı
Spor Spikeri Alp Özgen, Viktoria Plzen-Fenerbahçe ve Ajax-Galatasaray karşılaşmalarını yorumladı. Domenico Tedesco'nun temkinli oyun anlayışını eleştirerek "İlk 60 dakikayı çöpe attı" diyen Özgen, hakem kararlarının da adil olmadığını vurguladı. Galatasaray'ın Avrupa'daki çıkışına dikkat çekerek "Avrupa artık Galatasaray'dan korkuyor" dedi.

"TEDESCO, KORKAK DAVRANDI VE MAÇI KAYBETTİ"

Alp Özgen, Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen deplasmanında kaçan fırsatlara değinerek, "Fenerbahçe, Viktoria Plzen'e üretebileceğinden fazla pozisyon verdi" dedi. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun fazla temkinli davrandığını vurgulayan Özgen, "Tedesco, minimum risk aldığı için 3 puan alamadık. İlk 60 dakikayı çöpe attı" diyerek teknik ekibin rotasyon planını eleştirdi. Fenerbahçe'nin deplasmandan yalnızca 1 puanla dönmesini "kaçan fırsat" olarak niteledi.

"HAKEM HOLLANDALI OLDUĞU İÇİN O PENALTIYI VERMEDİ"

Programda hakem kararlarını da değerlendiren Özgen, tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. "Hakem Hollandalı olduğu için o penaltıyı vermedi" diyen Özgen, maç yönetiminin adil olmadığını savundu. Galatasaray'ın Avrupa'daki performansını da yorumlayan Özgen, "Avrupa, Galatasaray'dan korkmaya başladı. Okan Buruk bu konuma yıllar içinde Avrupa arenasında hata yaparak, öğrenerek geldi" diyerek sarı-kırmızılı ekibin yükselişine vurgu yaptı.

"TEDESCO'NUN ROTASYON PLANI VE FİZİK GÜÇ HATASI"

Spor spikeri Alp Özgen, Fenerbahçe'nin fiziksel yetersizliklerini de gündeme taşıdı. "Talisca bu maçın yükünü kaldırabilecek oyunculardan değildi" diyerek bazı tercihlere dikkat çeken Özgen, "Tedesco'nun çok rotasyon yapması kariyeri boyunca eleştirildi. En-Nesyri bazen Maradona gibi oynuyor, bazen saç baş yolduruyor" ifadelerini kullandı. Özgen, maçtaki sarı kartların da disiplin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

"GALATASARAY AVRUPA'DA KORKU YARATTI"

Alp Özgen, Ajax karşısındaki Galatasaray performansını ise Avrupa arenasında bir güç gösterisi olarak nitelendirdi. "Avrupa, Galatasaray'dan korkmaya başladı" diyen Özgen, teknik direktör Okan Buruk'un başarısını vurgulayarak, "Okan Buruk bu noktaya Avrupa'da hata yaparak, öğrenerek geldi. Artık takımıyla birlikte Avrupa sahnesinde söz sahibi oldu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın özellikle fiziksel dayanıklılığını ve oyun disiplinini öven Özgen, "Bu seviye, Türk futbolu adına gurur verici bir tablo" yorumunda bulundu.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

