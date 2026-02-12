2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda Almanya, kızak takım bayrak yarışını 3:41.672'lik derecesiyle kazanarak altın madalya kazandı ve üst üste 4. şampiyonluğunu elde etti. Avusturya gümüş, İtalya ise bronz madalya ile yarışmayı tamamladı.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kızak takım bayrak kategorisinde Almanya, altın madalya kazandı.
İtalya'da düzenlenen organizasyonun 6. gününde kızak takım bayrak yarışı, Cortina Kayak Merkezi'nde yapıldı.
Julia Taubitz, Tobias Wendl, Tobias Arlt, Max Langenhan, Dajana Eitberger ve Magdalena Matschina'dan oluşan Almanya, 3 dakika 41.672 saniyeyle pist rekoru da kırarak altın madalya aldı.
Almanya, bu kategoride üst üste 4. olimpiyat şampiyonluğunu yaşadı.
Avusturya, 0.542 saniye geride gümüş, İtalya ise 0.849 saniye farkla bronz madalya elde etti.