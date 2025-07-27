Almanya, Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, takımıyla birlikte ilk maçına Strasbourg ile oynanan müsabakada çıktı. Fransız ekibi karşısında ikinci yarıda oyuna giren Sane, Almanya basınının da gündeminde yer aldı.

"POP YILDIZI GİBİ"

Die Welt, Sane hakkında yorum yaparak, 'İstanbul'da Leroy Sane'ye ısınma için sahaya çıktığından itibaren pop yıldızı gibi muamele yapıldı' başlığıyla yayınlanan haberde, "Cumartesi günü Sane, yeni takımında adına ilk maçına çıktı. Taraftar, ısınma sırasında ve sonrasında sahadaki performansları sırasında yeni yıldız oyuncularını coşkuyla destekledi. Sane, atmosferden ve taraftarların coşkulu karşılamasından çok memnun kaldı.'' dedi.

"ONA OLAN COŞKULARI HİSSEDİLİYORDU"

Bayern Total'deki haberde ise Sane ile ilgili, "Bayern Münih'in eski oyuncusu Leroy Sane, Türkiye şampiyonu Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Maç başlamadan önce bile Rams Park tribünlerindeki atmosferi çeşitli hareketlerle coşturdu. Maçta kararlı bir performans sergiledi. Türk taraftarların ona olan coşkusu hem statta hem de internette hissediliyordu." ifadeleri kullanıldı.

"İSTANBUL'DA SANE PARTİSİ"

Son olarak Sport Bild'de de Sane hakkında yorum yapıldı ve 'İstanbul'da Sane partisi' başlığıyla yayınlandı, 'İlk görüşte aşk gibiydi' yorumu yapıldı. Galatasaray taraftarının oyuncuya gösterdiği ilgiyi öne alan ifadelerin yer aldığı haberde "Leroy Sane Galatasaray'daki ilk maçında tribünleri coşturdu. Stadyumdaki taraftarlar ısınma sırasında Alman milli oyuncuyu alkışlarken, daha sonra sahada yaptığı her harekete de reaksiyon vermekten geri durmadı.'' sözleri sarf edildi.