Almanya, Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor

Almanya, Galatasaray ile ilk maçına çıkan Sane'yi konuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, Strasbourg karşısında ilk maçına çıktı. Almanya basını, Sane'nin ilk maçında yaşananları genişçe ele aldı. Die Welt, Sane'nin sahaya çıktığından itibaren pop yıldızı muamelesi gördüğünü belirtti. Bayern Total, Sane'nin kararlı performansını ve Türk taraftarların ona olan coşkusunu vurguladı. Sport Bild ise 'İstanbul'da Sane partisi' başlığıyla haber yaptı ve Galatasaray taraftarının oyuncuya gösterdiği ilgiyi öne çıkardı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, takımıyla birlikte ilk maçına Strasbourg ile oynanan müsabakada çıktı. Fransız ekibi karşısında ikinci yarıda oyuna giren Sane, Almanya basınının da gündeminde yer aldı.

"POP YILDIZI GİBİ"

Die Welt, Sane hakkında yorum yaparak, 'İstanbul'da Leroy Sane'ye ısınma için sahaya çıktığından itibaren pop yıldızı gibi muamele yapıldı' başlığıyla yayınlanan haberde, "Cumartesi günü Sane, yeni takımında adına ilk maçına çıktı. Taraftar, ısınma sırasında ve sonrasında sahadaki performansları sırasında yeni yıldız oyuncularını coşkuyla destekledi. Sane, atmosferden ve taraftarların coşkulu karşılamasından çok memnun kaldı.'' dedi.

"ONA OLAN COŞKULARI HİSSEDİLİYORDU"

Bayern Total'deki haberde ise Sane ile ilgili, "Bayern Münih'in eski oyuncusu Leroy Sane, Türkiye şampiyonu Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı. Maç başlamadan önce bile Rams Park tribünlerindeki atmosferi çeşitli hareketlerle coşturdu. Maçta kararlı bir performans sergiledi. Türk taraftarların ona olan coşkusu hem statta hem de internette hissediliyordu." ifadeleri kullanıldı.

"İSTANBUL'DA SANE PARTİSİ"

Son olarak Sport Bild'de de Sane hakkında yorum yapıldı ve 'İstanbul'da Sane partisi' başlığıyla yayınlandı, 'İlk görüşte aşk gibiydi' yorumu yapıldı. Galatasaray taraftarının oyuncuya gösterdiği ilgiyi öne alan ifadelerin yer aldığı haberde "Leroy Sane Galatasaray'daki ilk maçında tribünleri coşturdu. Stadyumdaki taraftarlar ısınma sırasında Alman milli oyuncuyu alkışlarken, daha sonra sahada yaptığı her harekete de reaksiyon vermekten geri durmadı.'' sözleri sarf edildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bursa'da alevler yeniden canlandı! 1765 kişi tahliye edildi, anonsla yardım çağrısı yapılıyor

Korkulan oldu! Belediye hoparlöründen yardım çağrısı yapılıyor
Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak! Canlı yayında açıkladı

Bakan Şimşek, fiyatları düşürmek için bu formülü uygulayacak
Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı

Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Karabük 5 gündür yanıyor! Yangının büyüklüğü kamerada

5 gündür yanan kentimizde yerleşim yerleri bir bir boşaltılıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtolgn:

3 ay sonra Zaha 2.0 olur gider

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangınlarında son durum: Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi

Bursa'da bir ilçede alevler yeniden şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.