ALKÜ Futbol Takımı Bölgesel Lig Müsabakaları'nda ikinci oldu

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Futbol Takımı, üniversiteler arasında yapılan Bölgesel Lig Müsabakaları'nda grup ikincisi oldu.

ALKÜ Futbol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 7 farklı bölgede düzenlenen Bölgesel Lig Müsabakaları'nda grubunda ikincilik elde etti. Muğla grubunda; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ile aynı grupta yer alan ALKÜ Futbol Takımı, ev sahibi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ardından grup ikincisi olma başarısını gösterdi.

Elde edilen başarının ardından ALKÜ Futbol Takımı ile teknik heyet, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette teknik heyeti ve futbol takımını tebrik eden Türkdoğan, "Öğrencilerimiz bizlerin göğsünü kabartmaya devam ediyor. 2023'ün son günlerinde üniversitemizin futbol alanında elde ettiği başarı bizleri çok mutlu etti. Sizleri ve teknik heyeti tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda öğrenciler, Rektör Türkdoğan'a ikincilik kupasını takdim etti. - ANTALYA