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ALKÜ'den Dünya Hedef Kupası ve atletizm başarısı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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ALKÜ'den Dünya Hedef Kupası ve atletizm başarısı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası ile PGAWC Dünya Hedef Kupası yarışmasından derecelerle döndü.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası ile PGAWC Dünya Hedef Kupası yarışmasından derecelerle döndü.

ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası ile PGAWC Dünya Hedef Kupası yarışmasından önemli başarılar elde ederek döndü. Romanya'nın Craiova kentinde 18-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonasında Kadınlar Cirit Atmada, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Esra Türkmen Balkan üçüncülüğü elde etti. Türkmen 57,14 metrelik derecesi ile hem kişisel en iyi derecesini gerçekleştirdi hem de Türkiye'ye bronz madalya kazandırdı.

Dünya Kupası'nda ikincilik ve üçüncülük

Kazakistan Almatı düzenlenen PGAWC Dünya Hedef Kupası yarışmasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve milli takım sporcusu Merve Kanmaz, Dünya Hedef Kupası Kadınlar klasmanında ikincilik elde ederken, Ali Zaimoğlu ise takımlar klasmanında üçüncülük elde etti. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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