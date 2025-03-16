Alikulov'un burnunda ve elmacık kemiğinde kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor'un Özbek futbolcusu Khusniddin Alikulov'un Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada, burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildiği ifade edildi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 44. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Özbek futbolcu Khusniddin Alikulov yerini 45+2'de Atilla Mocsi'ye bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alikulov'un yapılan ilk tetkikleri neticesinde burnunda ve elmacık kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, Alikulov'un tedaisine başlandığı ifade edildi. - RİZE