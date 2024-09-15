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Aliağaspor FK ve Küçükçekmece Sinop Spor 1-1 Berabere Kaldı

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TFF 3. Lig'in 2. haftasında Aliağaspor FK, sahasında Küçükçekmece Sinop Spor ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Berke Bıyık ve Mehmet Özdıraz attı.

TFF 3. Lig'in 2. haftasında Aliağaspor FK sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinop Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Yusuf Erdem Gümüş (Hasan Çelik dk. 69), Doğukan Nelik, Necati Özdemir (Kadir Kurt dk. 46), Adnan Demir, Hakan Demir (Malik Karaahmet dk. 78), Muhammed Şahingöz (Emirhan Karagülle dk. 61), Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık, Berkay Görmez (Berk Ali Nizam dk. 46), Mehmet Fuat Gölbaşı

Küçükçekmece Sinop Spor: Fatih Gülmez, Emre Öztürk, Bora Çuha (Osman Boz dk. 59), Burak Can Alakuş, Baran Işık, Yusuf Akyel, Enes İslam İlkin, Mehmet Özdıraz (Hazarhan Karaca dk. 77), Hakan Akgül (Rıdvan Özdemir dk. 59), Mehmet Can Kocabaş, Mehmet Küçükdurmuş (dk. 90 Turgay Keleş)

Goller: Berke Bıyık (dk. 36) (Aliağaspor FK), Mehmet Özdıraz (dk. 13) (Küçükçekmece Sinop Spor)

Sarı kartlar: Necati Özdemir, Hakan Demir, Berke Bıyık, Oğuzhan Yıldırım (Aliağaspor FK), Baran Işık, Bora Çuha, Rıdvan Özdemir, Yusuf Akyel, Osman Boz (Küçükçekmece Sinop Spor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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