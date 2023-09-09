Aliağaspor FK Kepezspor ile berabere kaldı

TFF 3. Lig'in ilk haftasında Aliağaspor FK evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı. Aliağa FK, sezonun ilk mücadelesine Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yapılan ve üzerinde zeybek oynayan Atatürk görseli bulunan, 100. yıl logolu yeşil forma ile çıktı.

TFF 3. Lig'in ilk haftasında Aliağaspor FK evinde karşılaştığı Kepezspor ile 1-1 berabere kaldı.

15 yıl aradan sonra profesyonel lige adım atan Aliağa FK, sezonun ilk mücadelesine Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak yapılan ve üzerinde zeybek oynayan Atatürk görseli bulunan, 100. yıl logolu yeşil forma ile çıktı. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Aliağa FK Başkanı Kamil Önal ile takımların yöneticileri izledi.

Her iki takımın da kontrollü başladığı mücadelede ilk gol 34. dakikada konuk ekipten geldi ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Karşılamanın ikinci yarısına daha istekli başlayan Aliağa FK, aradığı golü 88. dakikada Seçim Can Koç ile buldu ve skora denge getirdi. Müsabakanın kalan bölümlerinde gol sesi çıkmayınca maç 1-1 sona erdi.

Öte yandan Aliağa FK kalecisi Ahmet Pekgöz, 63. dakikada Üstün Bilgi'nin kullandığı penaltıda gole izin vermedi. - İZMİR