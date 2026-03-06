Haberler

Aliağa Petkimspor'un rakibi Büyükçekmece

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor sezona Türkiye Kupası finalleri ve FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri nedeniyle verilen 3 haftalık aranın bitiminde yarın son sıradaki Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligde ara öncesi son maçta Mersin Spor'a deplasmanda iki uzatmada mağlup olan Petkimspor'un 20 maçta 6 galibiyeti bulunuyor. Kümede kalma umutlarını çok azaltan düşme hattında sonuncu Büyükçekmece'nin 2 galibiyeti var. Bu maçı kazanarak alt sarılarla bağını koparmak isteyen Petkimspor hafta içinde 11 Mart Çarşamba günü FIBA Europe Cup çeyrek final mücadelesinde Bilbao Basket'i konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
