Aliağa Petkimspor, Petrolina AEK Larnaca'yı Farklı Geçti

İZMİR,

SALON: ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA

HAKEMLER: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 4, Efianayi 26, Franke 15, Blumbergs 11, Floyd 10, Yunus 1, Troy Selim 12, Scrubb 7, Sajus 8, Boran 2, Mustafa 5, Yiğit Gökay

PETROLINA AEK LARNACA: Hollingsworth 11, Cooper 4, Varsos 5, Nottage 9, Mckinnis 6, Giannaras 8, Hunt 6, Diggs 7, Panteli 2, Loizides

1'İNCİ PERİYOT: 24-16

DEVRE: 51-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-42

5 FAUL: Mckkinnis (38.45) ( Aek Larnaca )

FIBA Europe Cup C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, 5'inci hafta maçında evinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı 43 sayı farkla 101-58 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu. Aliağa ekibi bu sonuçla 4'üncü galibiyetini ederken, deplasmanda 84-78 yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu. İzmir temsilcisi gruptaki son maçında 19 Kasım'da Romanya'da Oradea'ya konuk olacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-16 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 51-20 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına için vermeyen Petkimspor, son bölüme girilirken 31 sayılık avantajı korudu: 73-42. Final periyodunda hata yapmayan ev sahibi ekip müsabakayı farklı kazandı: 101-58.