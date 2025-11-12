Haberler

Aliağa Petkimspor, Petrolina AEK Larnaca'yı Farklı Geçti

Aliağa Petkimspor, Petrolina AEK Larnaca'yı Farklı Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki 5'inci hafta maçında Aliağa Petkimspor, evinde Petrolina AEK Larnaca'ya karşı 101-58'lik skorla galip gelerek liderliğini sürdürdü. İzmir temsilcisi, bu galibiyetle 4'üncü kez kazanmış oldu.

İZMİR,

SALON: ALİAĞA BELEDİYESİ ENKA

HAKEMLER: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Roco Hordov (Hırvatistan), Hrvoje Cavar (Bosna Hersek)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 4, Efianayi 26, Franke 15, Blumbergs 11, Floyd 10, Yunus 1, Troy Selim 12, Scrubb 7, Sajus 8, Boran 2, Mustafa 5, Yiğit Gökay

PETROLINA AEK LARNACA: Hollingsworth 11, Cooper 4, Varsos 5, Nottage 9, Mckinnis 6, Giannaras 8, Hunt 6, Diggs 7, Panteli 2, Loizides

1'İNCİ PERİYOT: 24-16

DEVRE: 51-20

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-42

5 FAUL: Mckkinnis (38.45) ( Aek Larnaca )

FIBA Europe Cup C Grubu'nda ülkemizi temsil eden Aliağa Petkimspor, 5'inci hafta maçında evinde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Petrolina AEK Larnaca'yı 43 sayı farkla 101-58 mağlup ederek liderlik koltuğunu korudu. Aliağa ekibi bu sonuçla 4'üncü galibiyetini ederken, deplasmanda 84-78 yenildiği rakibinden rövanşı almış oldu. İzmir temsilcisi gruptaki son maçında 19 Kasım'da Romanya'da Oradea'ya konuk olacak.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-16 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci periyotta farkı açarak soyunma odasına 51-20 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkın kapanmasına için vermeyen Petkimspor, son bölüme girilirken 31 sayılık avantajı korudu: 73-42. Final periyodunda hata yapmayan ev sahibi ekip müsabakayı farklı kazandı: 101-58.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Türkiye'nin yüreğini yakan uçak kazası! Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili kritik görüşme
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı, 78 yaşında hayatını kaybetti

Duayen sanatçı doğum gününde hayata veda etti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir kural daha! Burkayı zorunlu hale getirdiler

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir karar daha
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte olaya ilişkin ilk rapor
Domenico Tedesco, şimdiden son 10 yıla damga vurdu

Yok artık Tedesco! Bunu Mourinho bile başaramamıştı
Lauriente'den Beşiktaş taraftarını sevinçten çılgına döndürecek haber

Yıldız isimden Beşiktaşlıları sevinçten çılgına döndürecek haber
Leroy Sane Galatasaray'da tartışma yarattı

Galatasaray'da Leroy Sane tartışması: Et misin balık mı?
Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 gencin akıbeti belli oldu
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...

Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
57 gündür tutuklu bulunan emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

Mahkeme emekli Albay Orkun Özeller için kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.