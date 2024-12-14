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Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı Zorlu Maçta Geçti

Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı Zorlu Maçta Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, P. Karşıyaka'yı 83-82 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ayrıntıları ve oyuncu performansları haberimizde.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı P. Karşıyaka'yı 83-82'lik skorla yendi.

Salon: ENKA

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Murat Ciner, Halil Erkoç

Aliağa Petkimspor: Tyree 13, DeWayne Russell 22, Karahan Efeoğlu 3, Aldridge, Echenique 2, Dotson 9, Van Beck 12, Williams 11, Troy Selim Şav 11, Yavuz Gültekin

Başantrenör: Burak Gören

P. Karşıyaka : Kenan Sipahi 18, McCollum 10, Jefferson 5, Webb 10, Boutsiele 8, Daron Russell 15, Thomas Akyazılı 6, McDermot, Muhsin Yaşar 10

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 22-15 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 38-40 (P. Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 64-64

5 Faulle çıkan: Troy Selim (39.25) (Aliağa Petkim) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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