Aliağa Petkimspor, Mersin Spor'u Yenerek Moral Tazeledi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor evinde Mersin Spor'u 90-86 yenerek 5 haftada 2'nci galibiyetini elde etti. Ligde 3 maçlık mağlubiyet serisi sonrası kazanan Petkimspor, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta yine iç sahada oynayacağı CSM CSU Oradea maçı öncesi de moral tazeledi. Petkimspor'da antrenör Özhan Çıvgın, "Zor bir deplasmandan geldik, hazırlık için çok fazla vaktimiz yoktu ama bu galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu maça kadar hücumda zorlanıyor, çok fazla top kaybı yapıyor ve oyun akışımızda problemler yaşıyorduk. Ancak oyuncularımız yorgunluğa rağmen çok iyi konsantre oldular ve doğru bir reaksiyon verdiler" dedi.

"Bu bizim için çok önemli bir galibiyet oldu" diyen Özhan Çıvgın, "Çarşamba günü oynayacağımız FIBA Europe Cup karşılaşması öncesinde moral ve özgüven açısından büyük bir kazanım elde ettik. Henüz sezonun başındayız ama bu tür galibiyetler takımın karakterini şekillendiriyor. Buraya kadar gelip bizi destekleyen Aliağa ailesine çok teşekkür ediyorum; sezonun başından bu yana yanımızdalar ve onların desteğine gerçekten çok ihtiyacımız var. Ayrıca tüm ekibe de teşekkür etmek istiyorum; zorlandığımız dönemde birlik içinde kalarak pozitif kalmayı başardık" açıklamasını yaptı.