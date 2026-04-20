Haberler

Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi

Aliağa Petkimspor, Manisa Basket'i mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket'i 100-87 yenerek ligde kalma umudunu artırdı. Antrenör Orhun Ene, oyuncuların mental olarak oyuna olumlu yaklaştığını belirtti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde art arda Trabzonspor'dan sonra önemli rakiplerinden Manisa Basket'i de evinde 100-87 mağlup eden Aliağa Petkimspor ligde kalmayı garantileme yolunda kapıyı araladı. Bitime 3 hafta kala düşme hattındaki Karşıyaka'nın 2 galibiyet üzerinde kalmayı sürdüren Petkimspor, galibiyet sayılarını eşitlediği Manisa Basket'ten ikili averaj üstünlüğünü de aldı. Petkim'e ligde kalmak için rakipleri kazanırsa en az bir galibiyet daha gerekecek. Aliağa ekibi kalan maçlarda Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş'la (D) oynayacak.

Antrenör Orhun Ene, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Oyuncularımız mental olarak oyuna farklı olarak yaklaştı. Onların bu enerjisi sahada direkt olarak oyunumuza etki etti. Bu kulüp iyi bir kulüp, burada basketbolu seven çok güzel bir topluluk var. Bu sene maalesef işler istemediğimiz gibi gitti ama sonunda bir şekilde bir ışık gördük. Hala bitmiş bir şey yok. Bir galibiyet daha almamız gerekecek. Bence Trabzon maçından sonra bu maçta da gösterdiğimiz savunmayı gösterirsek, o zaman güzel bir sezon finali yapmış olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

