Haberler

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Liderliğe Yükseldi

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Liderliğe Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki 3 maçta 2 galibiyet elde ederek liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçında Corona Brasov'u yenen ekip, ikinci maçında AEK Larnaca'ya kaybetse de CSM Oradea'yı mağlup ederek grupta önemli bir avantaj sağladı.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'nda şu ana kadar oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmayı başardı.

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda ilk maçında Romanya ekibi Corona Brasov'u iç sahada 85-74 mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Daha sonra ikinci müsabakada Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor, rakibine 84-78 kaybetti. Son olarak da yine bir Romanya temsilcisi CSM Oradea ile İzmir'de kozlarını paylaşan Burak Çıvgın ve öğrencileri, rakibini 84-73 yendi.

Böylece Aliağa Petkimspor, ilk 3 maçında 2 galibiyete imza attı ve gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı.

Liderliğe oturdu

FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İzmir'e lider olarak gelen CSM CSU Oradea'yı 84-73 mağlup ederek rakibini zirveden indirdi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. İzmir ekibi, 5 Kasım Çarşamba günü Romanya'da henüz galibiyet alamayan Corona Braov ile rövanş mücadelesine çıkacak.

Aliağa Petkimspor, bu maçı da kayıpsız geçerek grup lideri olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi

Sedat Peker uzun zaman sonra ilk kez görüntülendi
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Özgür Özel'in el işaretine Dilek İmamoğlu müdahale etti

Ele dikkat! Dilek İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e müdahale
Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son halini yakın arkadaşı paylaştı
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin

Süper Lig ekibi baş kaldırdı: Maçımızı tekrar edin
Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri

Ülkenin konuştuğu hakem Zorbay Küçük adliyede! İşte ilk sözleri
Ankara'yı karıştıran paylaşım: Meselenin aslı ortaya çıkınca apar topar gözaltına alındı

Ankara'yı karıştıran paylaşım: Gerçek ortaya çıkınca evinden aldılar
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı

Hangi maçlara iddia oynadığı ortaya çıktı
Kenan Yıldız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru

Milli yıldızımız son dakika penaltıyı kullandı! İşte maçın skoru
Dünya Bankası'ndan dikkat çeken altın tahmini: Yükselişi sürecek

Altın alacaklar dikkat! Dünya Bankası'ndan kritik tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.