Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Liderliğe Yükseldi

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'nda şu ana kadar oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmayı başardı.

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda ilk maçında Romanya ekibi Corona Brasov'u iç sahada 85-74 mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Daha sonra ikinci müsabakada Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor, rakibine 84-78 kaybetti. Son olarak da yine bir Romanya temsilcisi CSM Oradea ile İzmir'de kozlarını paylaşan Burak Çıvgın ve öğrencileri, rakibini 84-73 yendi.

Böylece Aliağa Petkimspor, ilk 3 maçında 2 galibiyete imza attı ve gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı.

Liderliğe oturdu

FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İzmir'e lider olarak gelen CSM CSU Oradea'yı 84-73 mağlup ederek rakibini zirveden indirdi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. İzmir ekibi, 5 Kasım Çarşamba günü Romanya'da henüz galibiyet alamayan Corona Braov ile rövanş mücadelesine çıkacak.

Aliağa Petkimspor, bu maçı da kayıpsız geçerek grup lideri olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. - İZMİR