Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup'ta Liderliğe Yükseldi
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki 3 maçta 2 galibiyet elde ederek liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçında Corona Brasov'u yenen ekip, ikinci maçında AEK Larnaca'ya kaybetse de CSM Oradea'yı mağlup ederek grupta önemli bir avantaj sağladı.
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'nda şu ana kadar oynadığı 3 maçın 2'sini kazanmayı başardı.
FIBA Europe Cup'ta mücadele eden Aliağa Petkimspor, C Grubu'nda ilk maçında Romanya ekibi Corona Brasov'u iç sahada 85-74 mağlup ederek Avrupa'ya galibiyetle başladı. Daha sonra ikinci müsabakada Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca ile deplasmanda karşı karşıya gelen Aliağa Petkimspor, rakibine 84-78 kaybetti. Son olarak da yine bir Romanya temsilcisi CSM Oradea ile İzmir'de kozlarını paylaşan Burak Çıvgın ve öğrencileri, rakibini 84-73 yendi.
Böylece Aliağa Petkimspor, ilk 3 maçında 2 galibiyete imza attı ve gruptan çıkmak için önemli bir avantaj yakaladı.
Liderliğe oturdu
FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor, İzmir'e lider olarak gelen CSM CSU Oradea'yı 84-73 mağlup ederek rakibini zirveden indirdi ve liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu. İzmir ekibi, 5 Kasım Çarşamba günü Romanya'da henüz galibiyet alamayan Corona Braov ile rövanş mücadelesine çıkacak.
Aliağa Petkimspor, bu maçı da kayıpsız geçerek grup lideri olarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. - İZMİR