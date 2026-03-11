Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
Aliağa Petkimspor, FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Surne Bilbao Basket takımına 77-69 mağlup oldu. İzmir temsilcisi, rövanş maçı için 18 Mart'ta İspanya'ya gidecek.
Salon: ENKA
Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Blaz Zupacic (Slovenya), Nermin Hodzic (Almanya)
Aliağa Petkimspor: Whittaker 12, Efianayi 10, Franke 13, Blumbergs 13, Sajus 6, Brown, Mustafa Kurtuldum, Yunus Emre Sonsırma 3, Troy Selim Şav 4, Floyd 8
Surne Bilbao Basket: Jaworski 10, Hilliard 19, Petrasek 10, Pantzar 6, Hlinason 11, Normantas 7, Krampelj 7, Bagayoko 3, Font 3, Lazarevic 1
???????1.? ?Periyot: 17-23
Devre: 35-35
3.? ?Periyot: 52-54
İzmir temsilcisi çeyrek finalin ikinci maçında 18 Mart Çarşamba günü İspanya'da rakibine konuk olacak.