Aliağa Petkimspor'un FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk hedefi çeyrek final

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nın tek Türk temsilcisi Aliağa Petkimspor, ikinci turun ilk maçında yarın karşılaşacağı İtalyan temsilcisi Dinamo BDS Sassari'yi yenerek çeyrek final yolunda ilerlemek istiyor.

FIBA Avrupa Kupası ilk turunda C Grubunda 4 galibiyet 2 de mağlubiyet alarak en iyi ikinciler arasına giren ve kupada ikinci tura yükselen Aliağa Petkimspor, yoluna N Grubu'nda devam ediyor.

İtalya'dan Dinamo BDS Sassari, İspanyol Casademont Zaragoza ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek olan İzmir temsilcisi ilk maçına yarın İtalya deplasmanında çıkacak.

"Hedef çeyrek finale kalmak"

Başantrenör Özhan Çıvgın, AA muhabirine ilk turda grupta birinci olmak istediklerini ancak deplasmanda kaybettikleri maçtan sonra ikinci olduklarını söyledi.

İkinci turda ilk maça deplasmanda Dinamo BDS Sassari'ye karşı çıkacaklarını anlatan Çıvgın, "Grubumuzda Zaragoza ve Peristeri de var. İkinci turdaki takımların hepsi aşağı yukarı şampiyonlar ligi seviyesindeki takımlar. Bu grupta da ilk 2'ye girip çeyrek finale kalmayı hedefliyoruz." dedi.

Çıvgın, gruptan çıkmaları durumunda hedef büyüteceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şu andaki gruplar içinde en zor grup. Burada ilk 2'ye girip buradan çıkabilirsek bundan sonra önümüz açık. Diğer takımların kendi liglerindeki, kupadaki durumlarını da takip ediyoruz. Onlar nispeten bize göre daha kolay gruplardan çıktılar. Bizim grubumuz biraz daha zorlu bir gruptu, özellikle deplasman seyahatleri vardı. Gidişlerimiz, gelişlerimiz bizi çok yıprattı. Şu anda onların performansına bakarsak gruptan çıkabilecek gibi duruyoruz ama tabii iş sahada belli olur. Sahada doğru işleri yapmamız lazım. Doğru enerjiyi koymamız lazım."

Sonsırma: "Biz de iyi bir takımız, Avrupa'da kararlıyız"

Oyunculardan Yunus Emre Sonsırma da milli takım arasının kendileri için iyi olduğunu, eksiklerini görüp ona göre çalışma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Avrupa'daki gruplarının zorlu olduğunu kaydeden Sonsırma, şunları belirtti:

"Biz de iyi bir takımız ve Avrupa'da kararlıyız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi verip bu grubu da başarıyla geçeceğimize inanıyorum. En sonuna kadar gitmek istiyoruz. Finali görmek istiyoruz. Neden bir kupa kazanmayalım? Avrupa'da iyi bir takımız. Günden güne daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sezona çok iyi girmedik belki ama Avrupa'da amacımız olan ilk grubu geçmeyi başardık. İkinci grup ne kadar zorlu olursa olsun sonuçta yola devam etmek istiyorsanız bu ekiplerle oynamak zorundasınız. Bu grubu da aşmak zorundayız. İnancımız tam ve iyi çalışıyoruz."