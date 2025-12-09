Haberler

Aliağa Petkimspor'un FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk hedefi çeyrek final

Aliağa Petkimspor'un FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk hedefi çeyrek final
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nın tek Türk temsilcisi Aliağa Petkimspor, ikinci turun ilk maçında İtalyan temsilcisi Dinamo BDS Sassari ile karşılaşacak. Başantrenör Özhan Çıvgın ve oyuncu Yunus Emre Sonsırma, çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Basketbolda FIBA Avrupa Kupası'nın tek Türk temsilcisi Aliağa Petkimspor, ikinci turun ilk maçında yarın karşılaşacağı İtalyan temsilcisi Dinamo BDS Sassari'yi yenerek çeyrek final yolunda ilerlemek istiyor.

FIBA Avrupa Kupası ilk turunda C Grubunda 4 galibiyet 2 de mağlubiyet alarak en iyi ikinciler arasına giren ve kupada ikinci tura yükselen Aliağa Petkimspor, yoluna N Grubu'nda devam ediyor.

İtalya'dan Dinamo BDS Sassari, İspanyol Casademont Zaragoza ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek olan İzmir temsilcisi ilk maçına yarın İtalya deplasmanında çıkacak.

"Hedef çeyrek finale kalmak"

Başantrenör Özhan Çıvgın, AA muhabirine ilk turda grupta birinci olmak istediklerini ancak deplasmanda kaybettikleri maçtan sonra ikinci olduklarını söyledi.

İkinci turda ilk maça deplasmanda Dinamo BDS Sassari'ye karşı çıkacaklarını anlatan Çıvgın, "Grubumuzda Zaragoza ve Peristeri de var. İkinci turdaki takımların hepsi aşağı yukarı şampiyonlar ligi seviyesindeki takımlar. Bu grupta da ilk 2'ye girip çeyrek finale kalmayı hedefliyoruz." dedi.

Çıvgın, gruptan çıkmaları durumunda hedef büyüteceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Şu andaki gruplar içinde en zor grup. Burada ilk 2'ye girip buradan çıkabilirsek bundan sonra önümüz açık. Diğer takımların kendi liglerindeki, kupadaki durumlarını da takip ediyoruz. Onlar nispeten bize göre daha kolay gruplardan çıktılar. Bizim grubumuz biraz daha zorlu bir gruptu, özellikle deplasman seyahatleri vardı. Gidişlerimiz, gelişlerimiz bizi çok yıprattı. Şu anda onların performansına bakarsak gruptan çıkabilecek gibi duruyoruz ama tabii iş sahada belli olur. Sahada doğru işleri yapmamız lazım. Doğru enerjiyi koymamız lazım."

Sonsırma: "Biz de iyi bir takımız, Avrupa'da kararlıyız"

Oyunculardan Yunus Emre Sonsırma da milli takım arasının kendileri için iyi olduğunu, eksiklerini görüp ona göre çalışma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Avrupa'daki gruplarının zorlu olduğunu kaydeden Sonsırma, şunları belirtti:

"Biz de iyi bir takımız ve Avrupa'da kararlıyız. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi verip bu grubu da başarıyla geçeceğimize inanıyorum. En sonuna kadar gitmek istiyoruz. Finali görmek istiyoruz. Neden bir kupa kazanmayalım? Avrupa'da iyi bir takımız. Günden güne daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Sezona çok iyi girmedik belki ama Avrupa'da amacımız olan ilk grubu geçmeyi başardık. İkinci grup ne kadar zorlu olursa olsun sonuçta yola devam etmek istiyorsanız bu ekiplerle oynamak zorundasınız. Bu grubu da aşmak zorundayız. İnancımız tam ve iyi çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Ufacık çocuk ya, şuraya bak

Kamyonun kasasında gördüğü manzaraya isyan etti: Yazık günah
Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yaşam savaşı veriyor
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! Tatil adasında 17 erkekle birlikte yakalandı

Dünyaca ünlü tatil adasında 17 genç erkekle birlikte yakalandı
Dünyanın en güçlü 10 telefonu belli oldu! Listede iPhone 17 yok

Dünyanın en iyi 10 telefonu belli oldu! Listede çarpıcı bir detay var
İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi

İnşaat işçisi şantiyede feci şekilde can verdi
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Görüntü Türkiye'den! Nedeni de hayli enteresan

Görüntü Türkiye'den! Olay kadar nedeni de enteresan
13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu

13 yaşındaki kız çocuğu sosyal medya akımının kurbanı oldu
Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Herkes merak ediyordu! Neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı
İki komşu ülke arasında çatışma şiddetleniyor! Ölü sayısı yükseldi

İki komşu arasındaki çatışma şiddetleniyor! Yerleşim yerleri vuruldu
Engin Çağlar'ın çocuklarından miras iddialarına sert cevap! İlk ağızdan açıkladılar

Milyarlarca liralık miras söylentisi! Çocuklarından açıklama geldi
Hamam böceği yedirilen gencin dosyasında karar! Avukat isyan etti

Türkiye'nin günler konuştuğu olayda avukatı isyan ettiren karar
title