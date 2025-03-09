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Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye 88-75 Mağlup Oldu

Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe'ye 88-75 Mağlup Oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında Fenerbahçe'ye 88-75 yenildi. Maçta Fenerbahçe'nin ilk üç periyotta üstünlüğü dikkat çekti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Fenerbahçe'ye 88-75 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Burak Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Russel 11, Tyree 26, Karahan Tuan Efeoğlu, Aldridge, Salinas 16, Dotson 9, Williams 6, Troy Selim Şav 3, Yavuz Gültekin 4, Kılıçarslan Şenkahya, Anıl Osman Cevahir

Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Beko: Collum 9, Sertaç Şanlı 6, Hayes 6, Tarık Biberoviç 13, Guduric 16, James Metecan Birsen, Baldwin 8, Melli 7, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 12, Birch 2, Mert Emre Ekşioğlu

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 15-24 (Fenerbahce lehine)

Devre: 33-49 (Fenerbahce lehine

3. Periyot: 53-60 (Fenerbahçe lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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