Aliağa Petkimspor Fenerbahçe Beko'ya Yenildi

Aliağa Petkimspor Fenerbahçe Beko'ya Yenildi
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında Aliağa Petkimspor, Fenerbahçe Beko'ya 105-83 yenildi. Antrenör Özhan Çıvgın, takımda yaşanan sakatlıkların etkisini vurguladı ve daha iyi performans göstereceklerine inandıklarını söyledi.

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk haftasında Karşıyaka'yı farklı yenen Aliağa Petkimspor deplasmanda güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya direnemedi. Son lig, EuroLeague ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe'ye İstanbul'da 105-83 yenilen Petkim'de takımdaki sakatlık ve hastalıklar nedeniyle eksik kaldıklarını söyleyen antrenör Özhan Çıvgın, " Fenerbahçe'nin geçen hafta Tofaş ve EuroLeague maçlarını kaybettikten sonra maça çok agresif ve tempolu başlayacağının farkındaydık. Maça istediğimiz konsantrasyonda başlayamadık. Özellikle ilk bölümde verdiğimiz kolay basketleri engelleyemedik. Maçın başında rotasyondaki uzun oyuncu sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe tüm maçı beş kısa ile oynadı ve bize eşleşme sorunu yaşattı" dedi.

Özhan Çıvgın sözlerine şöyle devam etti:

"O bölümde hücumda doğru kararlar veremedik ve çok top kaybettik, bu nedenle hızlı hücumlarla kolay sayılar yedik. Bütün hafta çeşitli ufak tefek sıkıntılarımız vardı. Özellikle Martinas'ın hastalığı ve Troy'un sakatlığı, maç içinde ise Stanley'in küçük bir sakatlığı oldu. Ancak mazeret üretme durumunda değiliz. Henüz ligin başındayız. Eksiklerimizi iyi analiz edip, çalışarak adım adım ilerleyeceğiz. Biz sıkı çalışan bir takımız ve eksiklerimizi çalışarak kapatacağımıza inanıyoruz. Yolumuz hala uzun, üzerine koyarak ilerleyeceğimizden eminiz. Bu takımın bunu yapacak potansiyeli var."

Süper Lig'de pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek İzmir temsilcisi ardından FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki ilk sınavında 15 Ekim Çarşamba günü Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov'u ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
