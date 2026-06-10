Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.