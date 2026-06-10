Haberler

Aliağa Petkimspor'da 4 oyuncuyla yollar ayrıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da, 4 oyuncuyla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, İsrailli gazetecinin skandal sorusu karşısında tuzağa düşmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf ettirmedi

Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı

Tatlıcıda dehşet anları! Sopalarla öldüresiye dövdüler
İran: Savaş bu kez bölgeyle sınırlı kalmayacak

İran'dan bu kez tüm dünyayı alarma geçirecek tehdit
TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, eski hakem Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı

Ankaragücü, Ali Palabıyık ile anlaşmaya vardı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan BYD açıklaması: Firmanın yükümlülükleri hala geçerli

Bakanlıktan dünya devinin askıya aldığı fabrika projesi için açıklama
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı

35 yıl boyunca topladı! Daire parası teklif ettiler yine de satmadı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti