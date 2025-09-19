Haberler

Aliağa Petkimspor, Cevat Soydaş Turnuvası'na Mağlubiyetle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA EuropeCup'a hazırlanan Aliağa Petkimspor, Bursa'da düzenlenen Cevat Soydaş Turnuvası'nın ilk maçında Mersinspor'a 86-80 yenildi. Efianayi 22, Frankie 17 sayı ile takımın en skorerleri oldu. Petkim, turnuvanın ikinci maçında Tofaş ile karşılaşacak.

BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA EuropeCup'a günleri sayan Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Bursa'da katıldığı Cevat Soydaş Turnuvası'na mağlubiyetle başladı. Petkim, Tofaş Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk maçında Mersinspor'a 86-80 yenildi. Petkimspor'un en skorer isimleri 22 sayı atan Efianayi ve 17 sayı üreten Frankie oldu. İzmir ekibi turnuvadaki son maçında yarın saat 17.00'de Tofaş önüne çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık 650, başındaki taş 10 bin lira

Bu balık değil başındaki taş satılıyor! Üçe beşe bakmadan alıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.