Aliağa Petkimspor, Cevat Soydaş Turnuvası'na Mağlubiyetle Başladı
BASKETBOL Süper Ligi ve FIBA EuropeCup'a günleri sayan Aliağa Petkimspor, sezon öncesi Bursa'da katıldığı Cevat Soydaş Turnuvası'na mağlubiyetle başladı. Petkim, Tofaş Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk maçında Mersinspor'a 86-80 yenildi. Petkimspor'un en skorer isimleri 22 sayı atan Efianayi ve 17 sayı üreten Frankie oldu. İzmir ekibi turnuvadaki son maçında yarın saat 17.00'de Tofaş önüne çıkacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor