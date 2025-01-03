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Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'a Konuk Olacak

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'a Konuk Olacak
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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi, ligde 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 11. sırada yer alıyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 13. hafta mücadelesinde yarın Büyükçekmece Basketbol ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. İzmir ekibi, 4 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ligde 11. sırada yer alırken, ev sahibi Büyükçekmece Basketbol ise 3 galibiyet 9 mağlubiyetle 12. basamakta bulunuyor.

Zorlu müsabakayı Mehmet Karabilecen, Alper Altuğ Köselerli ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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