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Aliağa Petkimspor, BCL Gruplarında Yerini Aldı

Aliağa Petkimspor, BCL Gruplarında Yerini Aldı
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Aliağa Petkimspor, Antalya'da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi grup elemelerinde PAOK'u yenerek Avrupa'daki ilk yılında BCL'de mücadele etmeye hak kazandı. Böylece basketbolda tarih yazan temsilci, 3 Ege takımıyla birlikte aynı kupada yer alacak.

İZMİR,

ANTALYA'da düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin (BCL) grup elemelerinde Hollanda ekibi Heroes den Bosch ve Fransız temsilcisi Cholet'ten sonra grup finalinde Yunan rakibi PAOK'u da 13 sayı geriden gelip 79-69 yenmeyi başaran Aliağa Petkimspor ilki başardı. Avrupa'daki ilk yılında ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantileyen temsilcimiz büyük sevinç yaşadı. PAOK karşısında maça kötü başladıktan sonra pes etmeyen Petkim'de Williams 19 sayı 10 ribaund, DeWayne Russel 16 sayı 8 asist, Wright 13 sayı 6 ribaund, Tyree 12 sayı 7 asist, Aldridge 11 sayı 10 ribaundla Şampiyonlar Ligi kapılarını açtı. Takımda yıllardır dümende olan Antrenör Burak Gören yönetiminde yeni kadrosuyla elemeleri geçmeyi başaran Petkim, BCL'de B Grubu'nda Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile birlikte yer alacak. Ligde ilk maçına 1 Ekim'de Polonya'da King Szczecin deplasmanında çıkacak temsilcimiz, 9 Ekim'de ise evindeki tarihinin ilk Avrupa sınavında Oostende'yi konuk edecek.

3 EGELİ BİRDEN BCL'DE

Aliağa Petkimspor'un eleme turunu geçmesiyle tarihte ilk kez 3 Ege takımı birden basketbolda Avrupa'da aynı kupada ter dökecek. Daha önce 2021'de final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan Karşıyaka, C Grubu'nda İspanya'dan Tenerife, Fransa'dan Saint Quentin ve Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Kolossos'la rakip olacak. Avrupa'da ikinci sezonunu geçirip ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Manisa Basket ise H Grubu'ndan İspanya'dan UCAM Murcia, Yunanistan'dan Peristeri ve Sırbistan'dan FMP'yle oynayacak. Gruplarda Manisa Basket ilk hafta 1 Ekim'de Murcia deplasmanına çıkarken, Karşıyaka da 2 Ekim'de Tenerife'yi konuk edecek. Çift devreli maçlar sonucunda gruplarını lider biteren takımlar direkt son 16'ya kalacak. İkinci ve üçüncüler ise Play-In oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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