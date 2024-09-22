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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Mücadele Etmeye Hak Kazandı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Mücadele Etmeye Hak Kazandı
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Aliağa Petkimspor, elemelerdeki 3 maçını kazanarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak. İlk kez Avrupa'da mücadele edecek olan ekip, eleme maçlarında Hollanda, Fransa ve Yunan takımlarını mağlup etti.

Aliağa Petkimspor, elemelerdeki 3 maçını da kazanarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Avrupa'da ilk kez mücadele etmenin heyecanını yaşayacak olan Aliağa Petkimspor, Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan eleme maçlarını yenilgisiz bir şekilde tamamlayarak yeni sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Elemelerdeki ilk maçında Hollanda ekibi Heroes Den Bosch'u 92-72, çeyrek finalde Fransa'dan Cholet'i 76-70 ve dün oynanan finalde Yunan temsilcisi PAOK'u 79-69 mağlup eden Aliağa Petkimspor, böylece ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek.

İzmir ekibinin açıklanan maç programı ise şöyle:

1 Ekim Salı: King Szczecin - Aliağa Petkimspor

9 Ekim Çarşamba: Aliağa Petkimspor - Filou Oostende

23 Ekim Çarşamba: Unicaja - Aliağa Petkimspor

5 Kasım Salı: Aliağa Petkimspor - Unicaja

3 Aralık Salı: Aliağa Petkimspor - King Szczecin

17 Aralık Salı: Filou Oostende - Aliağa Petkimspor - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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