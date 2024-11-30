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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne 88-92 Mağlup Oldu

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne 88-92 Mağlup Oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 88-92'lik skorla yenildi. Maçın devreyi önde kapatan Aliağa, son periyotta rakibine üstünlük sağlayamadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, sahasında Bahçesehir Koleji'ne 88-92 mağlup oldu.

Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Şahin, Tolga Edis, Tolga Akkuşoğlu

Aliağa Petkimspor: Russell 4, Tyree 18, Yavuz Gültekin 6, Aldridge, Echenique 10, Dotson 27, Van Beck 16, Williams 3, Troy Selim Şav 4

Başantrenör: Burak Gören

Bahçeşehir Koleji: Smith 11, Şehmus Hazer 17, Bouteille 8, Cavanaugh 11, Odiase 18, Massinburg 6, Furkan Haltalı 2, Simonovic 14, Ponitka 5, Göktuğ Baş

Başantrenör: Dejan Radonjic

1. Periyot: 22-22

Devre: 44-42 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. Periyot: 63-68 (Bahçesehir Koleji lehine)

5 faulle çıkanlar: 37.35 Williams, 39.14 Russell (Aliağa Petkimspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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