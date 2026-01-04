Haberler

Aliağa Petkimspor, deplasmanda iki maç sonra kaybetti
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji'ne 100-60'lık skorla kaybetti. İzmir temsilcisi, yalnızca üçüncü periyotta üstünlük sağlayabildi ve deplasmanda iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'nin konuğu oldu. İzmir temsilcisi yalnızca üçüncü periyotta üstünlük kurabilirken, diğer bölümlerde etkisiz bir performans sergiledi ve parkeden 100-60'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aliağa Petkimspor'un deplasmandaki iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Özhan Çıvgın karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyunu hiç ama hiç hissederek oynamadık. Maçın başından itibaren oyunun içinde değildik. 3. periyot oyunun kontrolünü tamamen kaybettik. Panik atışlar, düzensiz hücumlar sonucu kolay sayılar yedik. Bu kadar dirençsiz bir görüntü vermek çok üzücü. Bu bizim gerçek kimliğimiz değil" ifadelerini kullandı. - İZMİR

