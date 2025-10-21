Aliağa Petkimspor, Avrupa Arenasında İkinci Maçına Çıkıyor
FIBA Europe Cup C Grubu'na sahasında CSM Corona Braşov'u mağlup ederek galibiyetle başlayan Aliağa Petkimspor, ikinci maçında deplasmanda Güney Kıbrıs temsilcisi Petrolina AEK Larnaca ile karşılaşacak.
Kritik mücadele, yarın TSİ 19.00'da Kition Athletic Center'da oynanacak. Avrupa arenasında yoluna kayıpsız devam etmek isteyen İzmir temsilcisi, grubun ikinci maçında da galip gelerek liderlik yarışında avantaj yakalamayı hedefliyor.
Ev sahibi AEK Larnaca, grubun ilk haftasında Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea'ya 89-75 mağlup olmuştu. - İZMİR