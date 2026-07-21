Aliağa Petkimspor, Max Abmas'ı kadrosuna Kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Max Abmas'ı transfer etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, yeni sezon kadro yapılandırması kapsamında oyun kurucu pozisyonuna takviye yaptı. İzmir temsilcisi, ABD'li point guard Max Abmas ile sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni oyun kurucumuz: Max Abmas! NCAA parkelerinde 3 bin sayı barajını aşarak tarih yazan, geçtiğimiz sezonu G League ve Porto Riko liglerinde tamamlayan, son olarak da NBA Yaz Ligi'nde Utah Jazz forması giyen ABD'li point guard Max Abmas, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı