Haberler

Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'u kadrosuna kattı

Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'u kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Jarrod Uthoff ile anlaştığını duyurdu. Uthoff, geçen sezon İtalya'da forma giydi ve ABD Milli Takımı'na seçildi.

Aliağa Petkimspor, son olarak Pallacanestro Trieste forması giyen 33 yaşındaki uzun forvet Jarrod Uthoff'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Temmuz 2026'da yapılacak Dünya Kupası Elemeleri için ABD Milli Takımı'nın 12 kişilik kadrosuna seçilen ve geçtiğimiz sezon İtalya'da Pallacanestro Trieste formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 11.3 sayı ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalayan Amerikalı uzun forvet Jarrod Uthoff, #BirlikteHedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

88 yıllık kötü seri sona erdi! İsviçre bir üst tura çıktı

Bu maçta 88 yıl sonra bir ilk yaşandı!
'Dezenflasyon sürecek' diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni zam oranı netleşti