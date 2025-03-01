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Aliağa Petkimspor, A. Efes'e Konuk Oluyor

Aliağa Petkimspor, A. Efes'e Konuk Oluyor
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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında A. Efes ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek ve Efes ise zirve takibini sürdürebilmek amacıyla mücadele edecek.

Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında yarın A. Efes'e konuk olacak.

Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Aliağa Petkimspor, yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde A. Efes ile karşılaşacak. İzmir ekibi, 7 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ligde 10. sırada yer alırken, Efes ise 14 galibiyet 4 mağlubiyetle 4. basamakta bulunuyor.

Aliağa Petkimspor rakibini mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmayı hedeflerken, Efes ise bu karşılaşmada hata yapmayarak zirve takibini sürdürmeyi devam ettirmek istiyor.

Bu müsabakayı Mehmet Şahin, Polat Parlak ve Tolga Akkuşoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan İzmir ekibinin bu maçın ardından İzmir'e dönmeyip Avrupa'da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 4 Mart Salı günü oynayacağı Tenerife deplasmanı için İspanya'ya hareket edeceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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