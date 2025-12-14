Aliağa Helvacı'dan farklı galibiyet: 7-0

İzmir Süper Amatör Lig A Grubu'nun 11. haftasında Aliağa Helvacıspor, sahasında karşılaştığı Ulukent Gençlikspor'u 7-0 mağlup etti.

Helvacı Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Aliağa Helvacı Spor, 14. dakikada Muhammet Nadir Gül, 33 ve 42. dakikada Enes Özelçi, 34. dakikada İzzet Enes Topuz, 40. dakikada Arda Bircan attığı gollerle Aliağa Helvacı Spor ilk yarı 5-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi Aliağa Helvacı, temposunu düşürmeden iki gol daha bularak mücadeleyi 7-0 kazandı. - İZMİR