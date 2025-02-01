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Aliağa Helvacı Deplasmanda Farklı Galip!

Aliağa Helvacı Deplasmanda Farklı Galip!
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İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta Aliağa Helvacı, Kemalpaşa 1923 Spor'u 6-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Kenan Atamer'in hat-trick yaptığı maçta takım, sezonun 12. galibiyetini alarak puanını 38'e çıkardı.

İzmir Süper Amatör Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağa Helvacı, deplasmanda Kemalpaşa 1923 Spor'u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Maçın ilk dakikalarında her iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, ilerleyen dakikalarda Aliağa Helvacı baskısını artırmaya başladı. 32. ve 37. dakikalarda Kenan Atamer'in golleriyle 2-0 öne geçen Aliağa Helvacı, 42. dakikada Yağmurcan Taş'ın golüyle skoru 3-0'a taşıdı. İlk yarının uzatma dakikalarında İzzet Enes Topuz'un golüyle soyunma odasına 4-0 üstünlükle giren Aliağa Helvacı, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 60 dakikada Kenan Atamer, kendisinin üçüncü, takımının beşinci golünü atarak hat-trick yaptı. 65. dakikada ise Göktan Kobul'un golüyle skor 6-0 oldu ve Aliağa Helvacı, Kemalpaşa deplasmanından farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 15. maçında 12. galibiyetini, 2. beraberliğini ve 1. mağlubiyetini alan Aliağa Helvacı, puanını 38'e yükselterek liderliğini korudu. Kemalpaşa 1923 Spor ise 10 puanla haftayı tamamladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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