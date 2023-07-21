Aliağa Futbol Kulübü Yeni Sezon Antrenmanlarına Başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacak Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. İç ve dış transferlerle kadrosunu güçlendiren takım, teknik direktör Haksan Şapçı yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Aliağa FK, 25 Temmuz'da Bolu'ya kamp için gidecek.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yer alacak Aliağa Futbol Kulübü yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. İç ve dış transferde üst üste hamlelerle kadrosunu çok büyük oranda şekillendiren sarı-siyahlı ekip, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Futbol Kulübü Başkanı Kamil Önal, Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete'nin katılımıyla teknik direktör Haksan Şapçı yönetimindeki sezonun ilk antremanını yaptı. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki antrenman öncesi kurban kesildi. Aliağa FK 25 Temmuz'da ilk etap kampı için Bolu'ya gidecek.