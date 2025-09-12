Aliağa Futbol Kulübü, Mardin 1969 Spor Deplasmanına Çıkıyor

Haberler

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 6 puanla 3. sırada yer alan Aliağa FK, Mardin 1969 Spor ile karşılaşacak. Maç, Kızıltepe İlçe Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 haftasını 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 6 puanla geçen Aliağa Futbol Kulübü yarın Mardin 1969 Spor deplasmanına çıkacak. Kızıltepe İlçe Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Mardin ekibinin bu karşılaşma öncesi 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 4 puanı bulunuyor.

