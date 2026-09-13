Haberler

Aliağa Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 2-0

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 2'nci hafta maçında Aliağa Futbol Kulübü, evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 2'nci hafta maçında Aliağa Futbol Kulübü, evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçip ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci devrede Aliağa FK, 85'inci dakikada Ahmet Arslan'la bir gol daha buldu: 2-0. Müsabaka bu skorla sona erdi. Geçen hafta deplasmanda alınan 4-1'lik Arnavutköy galibiyetinin ardından 2'de 2 yapan İzmir temsilcisi 6 puana ulaşırken, Isparta ekibi ise puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin ve damat düğün salonu yerine Erdoğan'ı karşılamaya gitti! Cumhurbaşkanı çifti otobüsüne davet etti

Kuaförden çıkıp düğün salonuna gitmediler! Rotalarında Erdoğan vardı
Elon Musk'ın trans kızının kombini şaşırttı

Babası dünyanın en zenginlerinden! Tüm gözler ondaydı
İspanyol muhabir canlı yayında taciz edildi! Bozuntuya vermeden devam etti

Canlı yayında skandal! Kadın gazeteci neye uğradığını şaşırdı

Anlaşma çok yakın! Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz

Trabzonspor'un başına geçiyor
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar

Transfere 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta tek gol dahi atamadılar
Süper Lig'de ilginç anlar! Maç oynanırken kimse ne olduğunu anlayamadı

Maç durdu, kaleci kalesine geçemedi! Sebebi görülmemiş cinsten
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu

Taraftarın beklediği haber geldi