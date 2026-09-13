Aliağa Futbol Kulübü - Isparta 32 Spor: 2-0

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 2'nci hafta maçında Aliağa Futbol Kulübü, evinde Isparta 32 Spor'u 2-0 mağlup etti. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçip ilk yarıyı üstün tamamladı. İkinci devrede Aliağa FK, 85'inci dakikada Ahmet Arslan'la bir gol daha buldu: 2-0. Müsabaka bu skorla sona erdi. Geçen hafta deplasmanda alınan 4-1'lik Arnavutköy galibiyetinin ardından 2'de 2 yapan İzmir temsilcisi 6 puana ulaşırken, Isparta ekibi ise puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı