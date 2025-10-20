Aliağa FK Zirve Yarışında İddialı: 1461 Trabzon'u 3-0 Geçti

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 3-0 yenen Aliağa FK üst üste iki maçını kazanıp zirve yarışına ortak oldu. Önceki hafta da evinde Adanaspor'u 8-1 mağlup eden sarı-siyahlılar 19 puana yükselip 4'üncü sıraya çıktı. Lider Mardin 1969 Spor'la arasında 3 puan fark bulunan İzmir temsilcisi yarışta iddialı konuma geldi.

Teknik direktör Polat Çetin galibiyet serisi yakalamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Son 5 maçta 4'üncü galibiyetimizi aldık. Bu seride sadece 1 beraberligimiz var. Bizim adımıza önemli bir süreç geçiyor. Galibiyetlerimize devam edip zirve için daha da iddialı olmak istiyoruz" dedi.

Aliağa FK bu hafta bileğinin hiç bükülmediği evinde düşme hattındaki Yeni Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacak.