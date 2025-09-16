Haberler

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877 SK ile Karşılaşıyor

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bornova 1877 SK ile Karşılaşıyor
Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Bornova 1877 SK ile karşılaşacak. İzmir derbisi niteliğindeki maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda bir diğer İzmir takımı olan Bornova 1877 SK ile karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda TFF 3. Lig temsilcisi Bornova 1877 SK'ya konuk olacak. İzmir derbisi niteliği taşıyan karşılaşma yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Muhammed Seyda Demirel yönetecek. Demirel'in yardımcılıklarını Mert Şahin ve Emrah Ulucay üstlenecek.

Aliağa FK, bu sezon ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Bornova 1877 SK ise TFF 3. Lig 4. Grup'ta çıktığı 2 mücadelede 2 beraberlik elde etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
