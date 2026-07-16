Aliağa FK, Okan Derici ve Batuhan Artarslan'ı kadrosuna kattı

TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü, Okan Derici ve Batuhan Artarslan'ı transfer etti.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Aliağa Futbol Kulübü, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-siyahlı ekip, kadrosunu iki deneyimli isimle güçlendirirken, iç transferde ise iki oyuncuyla yollarını ayırdı.

Aliağa Futbol Kulübü, orta saha oyuncusu Okan Derici'yi kadrosuna kattı. Sarı-siyahlılar, 33 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Adana 01 Futbol Kulübü forması giyen tecrübeli oyuncu, kariyerinde daha önce Galatasaray, Konyaspor, Gaziantep FK, Altınordu, Ümraniyespor, Denizlispor ve Kırklarelispor gibi kulüplerde görev yaptı. Okan Derici, milli takım alt yaş kategorilerinde de 36 kez forma giydi.

Ön liberoya Batuhan Artarslan takviyesi

İzmir temsilcisi, son olarak 24 Erzincanspor forması giyen Batuhan Artarslan'ı da renklerine bağladı. Sarı-siyahlılar, ön libero pozisyonunda görev yapan 32 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor ve 1461 Trabzon FK formalarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca Trabzonspor, Şanlıurfaspor, Erzurumspor ve Ümraniyespor takımlarında da mücadele etti.

Ahmet Pekgöz ve Oğuzhan Yıldırım ile yollar ayrıldı

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Aliağa FK, iç transferde ise iki oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Ahmet Pekgöz ve orta saha oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile karşılıklı görüşmelerin ardından yolların ayrıldığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı