Mardin 1969 Spor: 2-0

Güncelleme:
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa Futbol, Mardin 1969 Spor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaparak puanını 40'a yükseltti ve Play-Off hattına girdi. Tahir Babaoğlu ve Mertcan Açıkgöz'ün golleriyle alınan kritik galibiyet, Aliağa'nın üst sıralardaki iddiasını güçlendirdi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Aliağa Futbol evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'u 2-0 yendi. Aliağa FK 44'üncü dakikada Tahir Babaoğlu'nun golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 galip girdi. Sarı-siyahlılar, 56'ncı dakikada Mertcan Açıkgöz'ün golüyle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve ev sahibi Aliağa FK kritik bir galibiyete imza attı. Aliağa FK 3'te 3 yaparak puanını 40'a çıkardı ve Play-Off hattına girdi. Mardin temsilcisi de 40 puanda kaldı.

