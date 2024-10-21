Aliağa FK, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0 Mağlup Ederek İlk Galibiyetini Aldı

Aliağa FK, TFF 3. Lig 3. Grup'ta hafta sonu Karabük İdmanyurdu Spor'u mağlup ederek 2 maç sonra kazanmayı başardı.

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Aliağa FK, sezona Fatih Çardak yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlarken, alınan beraberlikler sonrasında 2 hafta önce Çardak'la yollar ayrıldı ve takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Mesut Toros getirildi. İlk maçına geçtiğimiz hafta oynadıkları Pazarspor'la çıkan Toros, rakibiyle golsüz berabere kalarak, İzmir ekibine beraberlikle başlamış oldu. Hafta sonu da Karabük İdmanyurdu Spor'u konuk eden Aliağa FK, rakibini 4-0'lık net bir skorla geçmeyi başardı. Böylece İzmir ekibi, 2 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyet almayı başardı. Aliağa FK başında ilk galibiyetini alan Mesut Toros, alınan 3 puan ve takımın oyun yapısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karabük maçındaki performanstan memnun olduğunu dile getiren Toros, "Sahada gösterilen mücadele, takım ruhu ve azim bizleri hak ettiğimiz sonuca ulaştırdı. Her bir oyuncumuzun performansı ve katkısı maçı kazanmamızda büyük rol oynadı. Bu galibiyet, sadece puan tablosuna değil, camiamıza da moral ve motivasyon olarak yansıyacaktır. Takım üzerinde yeni bir oyun felsefesi ve oyun sistemi oturtmaya çalışıyoruz, oyuncularımızın da kısa sürede bizlere olumlu geri bildirim vermesi çok önemliydi. Önümüzdeki maçlarda da aynı inanç ve kararlılıkla sahaya çıkıp mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR