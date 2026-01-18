Haberler

TFF 2. Lig: Aliağa FK: 1 Güzide Gebze Spor: 0

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Aliağa FK, evinde Güzide Gebze Spor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta tek golü atan oyuncu Hasan Kılıç oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Aliağa FK, sahasında Güzide Gebze Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Birkan Altındaş, Erdinç Tufan, Hakan Özler

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Sergen Piçinciol, Alberk Koç, Yusuf Erdem Gümüş, Hasan Kılıç (Oğuzhan Yıldırım dk. 74), Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 69), Burak Süleyman (Göktuğ Yılmaz dk. 86), Harun Kavaklıdere, Muammer Sarıkaya, Malik Karaahmet (Tahir Babaoğlu dk. 69)

Güzide Gebze Spor: Furkan Taş, Haşim Sarman, Emre Adıgüzel, Adem Doğan, Onur Taha Takır, Mertcan Aktaş, Mustafa Seyhan (Halil Çiçek dk. 82), Alpay Koçaklı (Emircan Altıntaş dk. 46), Tolunay Yurtseven, Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş

Gol: Hasan Kılıç (dk. 38) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Yusuf Erdem Gümüş, Mertcan Açıkgöz (Aliağa FK), Onur Taha Takır, Mustafa Seyhan, Haşim Sarman (Güzide Gebze Spor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
