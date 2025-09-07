Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Aliağa Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmada golleri Harun Kavaklıdere, Mertcan Açıkgöz ve Muammer Sarıkaya kaydetti.
Stat: Aliağa Atatürk
Hakemler: Muhammed Taha Onat, Fatih Yüzbaşı, Feyzullah Çimen
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hakan Demir (Oğuzhan Yıldırım dk. 68), Erhan Kartal, Hasan Kılıç (Göktuğ Yılmaz dk. 84), Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 77), Muammer Sarıkaya (Mustafa Saymak dk. 84 ), Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Malik Karaahmet dk. 77), İbrahim Yılmaz
Fethiyespor: Arda Akbulut, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Emre Bekir (Onur Atasayar dk. 46), Serdarcan Eralp (Serdar Ümit Deniz dk. 56), Nurettin Çakır (Ramazan Çevik dk. 70), Muhammet Raşit Yöndem, Mehmet Kaan Türkmen (Ahmet Mert Koşar dk. 69), Muhammet Enes Erdem (Samet Asatekin dk. 56), Cihan Kazan, Berat Satır
Goller: Harun Kavaklıdere (dk. 20), Mertcan Açıkgöz (dk. 30), Muammer Sarıkaya (dk. 49) (Aliağa FK),
Sarı kartlar: Serdarcan Eralp, Emre Bekir, Şahan Akyüz (Fethiyespor), İbrahim Yılmaz (Aliağa FK) - İZMİR