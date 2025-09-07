Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Ederek 3 Puan Aldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıda Harun ve Mertcan'ın golleriyle 2-0 öne geçen Aliağa, ikinci yarıda Muammer ile farkı artırdı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gebzespor'a 1-0 mağlup olan Aliağa Futbol sahasında Fethiyespor'u farklı mağlup etti: 3-0. Aliağa FK 20'nci dakikada Harun'un golüyle 1-0 öne geçerken, Mertcan 30'uncu dakikada tabelayı 2-0'a getirdi. İlk devreyi iki farklı önde tamamlayan İzmir temsilcisi 49'uncu dakikada Muammer ile golleri üçledi: 3-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, ev sahibi Aliağa FK 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Aliağa Futbol 6 puana ulaşırken, henüz galibiyetle tanışamayan Fethiyespor 1 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor