Aliağa FK, Fethiyespor'u 3-0 Mağlup Ederek 3 Puan Aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gebzespor'a 1-0 mağlup olan Aliağa Futbol sahasında Fethiyespor'u farklı mağlup etti: 3-0. Aliağa FK 20'nci dakikada Harun'un golüyle 1-0 öne geçerken, Mertcan 30'uncu dakikada tabelayı 2-0'a getirdi. İlk devreyi iki farklı önde tamamlayan İzmir temsilcisi 49'uncu dakikada Muammer ile golleri üçledi: 3-0. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, ev sahibi Aliağa FK 3 puanı 3 golle aldı. Bu sonuçla Aliağa Futbol 6 puana ulaşırken, henüz galibiyetle tanışamayan Fethiyespor 1 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor