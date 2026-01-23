Haberler

Aliağa Futbol, Fethiyespor deplasmanında

Aliağa Futbol, Fethiyespor deplasmanında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hedefleyen Aliağa FK, yarın Fethiyespor ile karşılaşacak. Maç, Fethiye İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Her iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Aliağa Futbol yarın deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Geçen hafta evinde Gebzespor'u yenerek çıkışa geçen Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını ifade etti. Somaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Sait Karafırtınalar ise iç sahada kazanıp 2'de 2 yapacaklarına inandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu