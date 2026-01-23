Aliağa Futbol, Fethiyespor deplasmanında

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hesapları yapan Aliağa Futbol yarın deplasmanda Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Burak Akdağ'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Geçen hafta evinde Gebzespor'u yenerek çıkışa geçen Aliağa FK'da teknik direktör Polat Çetin zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını ifade etti. Somaspor deplasmanından 2-1 galip ayrılan Fethiyespor'un tecrübeli çalıştırıcısı Sait Karafırtınalar ise iç sahada kazanıp 2'de 2 yapacaklarına inandığını kaydetti.

